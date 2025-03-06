Бельгия планирует поставить Украине F-16 в 2026 году

Бельгия планирует поставить Украине в 2025 году запчасти для F-16, а в 2026 году — сами истребители, готовые к бою. Об этом заявил премьер-министр страны Барт де Вевер, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время Бельгия занята «тренировками и обучением пилотов».

«Мы поставим F-16. Мы сделаем это как можно скорее. Я не исключаю, что F-16 отправятся в Киев в этом году. Или на Украину. Но, скорее, пока это будут запчасти. Однако в следующем году мы уже поставим самолеты, готовые к бою», — сказал премьер Бельгии перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.