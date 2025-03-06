Storm Shadow стали бесполезны для Украины из-за решения Трампа
Британские ракеты большой дальности Storm Shadow, вероятно, стали бесполезны для Украины после того, как президент США Дональд Трамп заблокировал передачу разведданных Киеву. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
На прошлой неделе между Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка во время встречи в Вашингтоне. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом.
После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил журналистам, что речь идет о «паузе на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира во всем мире».
США разрешили применение Storm Shadow для ударов вглубь России
Как отмечает Daily Mail, власти США также запретили Британии делиться американскими разведданными с Киевом. Этот шаг, вероятно, будет иметь серьезные последствия, поскольку Storm Shadow, используемые ВСУ, не могут «нацеливаться» без данных США. Для точных ударов этим ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных.