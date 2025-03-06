Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что после отступления ВСУ под Купянском были найдены стихийные захоронения с телами 17 мирных жителей, в том числе ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Захоронения были обнаружены сотрудниками Центра фиксации военных преступлений ВГА. Лисняк заявил, что три стихийных захоронения были созданы украинскими солдатами во время отступления.

Ранее командир одного из подразделений российской группировки войск «Запад» рассказал РИА Новости, что ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке. Он сообщил, что российские силы взяли 70 процентов местной лесопосадки под свой контроль.

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ приближаются к Купянску с разных сторон. Он подчеркивал, что в результате солдаты ВСУ могут оказаться в окружении.