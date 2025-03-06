Боец с позывным Ясс из Северной Осетии и дагестанец Кавани месяц отбивали позицию у ВСУ в Курской области.

Гранатомётчик Кавани и старший группы Ясс — друзья, бойцы спецназа «Ахмат».

Они вместе с самого начала вторжения ВСУ в Курскую область, а до этого служили в соседних взводах в Артёмовске (Бахмут).

Военкору RT Владу Андрице они рассказали, как месяц бились за позицию, сидели без ротации. Бойцы показали перекрёсток, который взяли штурмом. Украинские военные знали, что они там, и накрывали их миномётным огнём.

По ним за час отработали более 110 вражеских снарядов, когда они удерживали позицию «Лагерь» недалеко от трассы Курск — Суджа.