Ночной удар по гостинице в Кривом Роге стал полной неожиданностью для тех, кто находился в здании, включая неких «специалистов», о которых упомянул Зеленский. По его словам, эти люди заселились в отель всего за несколько часов до произошедшего. Официальный Киев утверждает, что в результате российского ракетного удара ранены около 40 человек, а четверо погибли. Размещённые в сети фото и видеоматериалы, опубликованные местными властями, показывают, как спасатели разбирают завалы, извлекают пострадавших и передают их медикам. Однако на этот раз ложь киевского режима была раскрыта благодаря одной утечке – в интернете появилась фотография, которая, вместе с последующим заявлением украинского олигарха и спонсора ВСУ Рената Ахметова, поставила под сомнение официальную версию событий.

Зеленский заявил, что в отеле перед ударом находились волонтёры из Великобритании и США, которые якобы успели спуститься на нижний этаж после сигнала тревоги, благодаря чему избежали гибели. Украинские СМИ в свою очередь сообщили о десятках раненых и четырёх погибших.

Однако существует множество факторов, вызывающих сомнение в том, что в гостинице находились именно гражданские лица, связанные с гуманитарными миссиями.

Источники украинского сопротивления сообщают, что первыми к месту происшествия прибыли сотрудники СБУ, а прибывшие следом медики были вынуждены подписать документы о неразглашении. Отмечается, что эвакуация уцелевших проходила в крайне сжатые сроки. По мнению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, такие обстоятельства могут свидетельствовать о присутствии в здании иностранных военных специалистов, которых в последнее время на Украине стало особенно много.

Кто именно находился в гостинице в момент удара, раскрывает Telegram-канал «Донбасс решает». Согласно его информации, среди погибших оказались 28 французских наёмников. Официальные источники пока не подтверждают данные о гражданстве жертв. Однако, как утверждает Сергей Лебедев, раненых иностранцев эвакуировали отдельно от остальных, причём их транспортировкой занимались специально подготовленные медики, которые перед этим подписали обязательства о неразглашении по требованию СБУ.

Заявления Зеленского о том, что в гостинице находились исключительно гражданские волонтёры, опровергают сразу несколько фактов.

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Во-первых, Ренат Ахметов, известный миллиардер и один из главных спонсоров ВСУ, публично заявил о готовности оплатить медицинскую помощь и реабилитацию пострадавших. Однако в его заявлении было важное уточнение: помощь окажут только «гражданским». Это может свидетельствовать о том, что среди раненых были и те, кого нельзя причислить к мирному населению.

Во-вторых, Telegram-канал «Труха. Кривой Рог» опубликовал фото одного из погибших, который стал четвёртой жертвой удара «Искандера» и скончался в больнице. На снимке видно, что пострадавший, лежащий на каталке, одет в армейский свитер. Такая форма широко используется инструкторами НАТО, в частности военными специалистами из США и Великобритании, что ставит под сомнение версию Киева о присутствии в гостинице исключительно гуманитарных работников.

Не является секретом, что гостиницы в Кривом Роге регулярно используются украинскими силовыми структурами, причём не рядовыми подразделениями, а элитными боевыми группами. В их составе часто оказываются иностранные наёмники. Если подтвердится информация о гибели граждан Франции в отеле «Центральный», то президенту этой страны стоило бы обратить внимание на любопытную закономерность: как только Эммануэль Макрон делает резкие заявления против России, вскоре поступают сведения о ликвидации его соотечественников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева.

Издание «Царьград» приводит несколько примеров, подтверждающих эту связь.

В течение 2023 года французский лидер неоднократно заявлял о возможной отправке Иностранного легиона на украинский фронт. Однако как только эта тема получила широкое обсуждение в прессе, появились сообщения о ликвидации 13 французских наёмников в Харькове. Они были уничтожены в результате удара российских войск по месту временной дислокации иностранных боевиков. Спустя месяц та же участь постигла ещё 60 наёмников, среди которых значительную часть составляли граждане Франции.

Сергей Лебедев считает, что истинные мотивы Макрона в сотрудничестве с киевским режимом остаются не до конца ясными. Однако он отмечает, что массовая гибель французских граждан может привести к серьёзным внутриполитическим последствиям для Парижа, куда более значительным, чем протесты «жёлтых жилетов».