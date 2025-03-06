В России разработали ровер «Сверчок» для СВО

Беспилотный ровер "Сверчок", разработанный в Казани, поможет российским военнослужащим в зоне спецоперации на Украине в эвакуации раненых и доставке грузов и боеприпасов. Об этом сообщили ТАСС в "Народном фронте".

"Ровер "Сверчок" предназначен для доставки грузов, подвоза боекомплектов, а также эвакуации раненых бойцов. Грузоподъемность изделия - более 130 кг, максимальная скорость - до 25 км/ч. Ровер может отъезжать на расстояние более 10 км от оператора", - сообщили там.

В "Народном фронте" уточнили, что ровер передвигается не на гусеницах, а на колесах, потому что подобная конструкция легче, соответственно, техника имеет большую скорость и затрачивает меньше энергии по сравнению с гусеничными моделями.

"Независимая подвеска и высокий клиренс обеспечивают высокую проходимость и плавность хода, насколько это возможно, что, в свою очередь, снижает риск смещений при эвакуации раненых с переломами. Сверху на ровер устанавливаются обычные армейские носилки, раненого бойца грузят сверху, горизонтально, и оператор просто транспортирует его в зеленую зону", - рассказал разработчик ровера "Сверчок" Иван Смирнов.

В "Кулибин-клубе" уточнили, что команда проекта доработала конструкцию и готова поставлять шестиколесную улучшенную версию ровера.

"Кулибин-клуб" "Народного фронта" занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.