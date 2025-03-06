Залужный заявил о критических потерях ВСУ
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о критических потерях Киева. Об этом генерал высказался в четверг, 6 марта.
По словам бывшего главкома ВСУ, убито 50 тысяч и ранено более 300 тысяч украинских военных.
«Это критическая точка», – заявил Залужный.
При этом военные эксперты считают, озвученные цифры явно занижены в несколько раз.
Залужный пообещал, что Украина не прекратит воевать с Россией
Ранее Залужный заявил, что США разрушают миропорядок и ставят под сомнение единство западного мира.