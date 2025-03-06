Ирландии неймется вне Североатлантического альянса, судя по заявлениям властей о готовности отправки военных на Украину. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Там уже ирландцы, по-моему, даже почему-то высказали готовность направить свой контингент. Вот неймется им вне Североатлантического альянса. Канада, конечно. Куда же без нее? Австралия. Компания собирается интересная", - сказал министр о некоторых странах, высказавшихся за возможность отправки военных на Украину.