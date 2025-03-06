Турция допустила отправку своих миротворцев на Украину

Анкара готова рассмотреть варианты участия своих военнослужащих в возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны Турции пишет Milliyet.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что для гарантий безопасности Украины может понадобиться «развертывание европейских сил». По данным СМИ, лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине вместо членства Киева в НАТО.

Источник в Минобороны Турции отметил, что Анкара внимательно следит за различными дипломатическими инициативами, направленными на прекращение конфликта на Украине, в том числе и по миротворческой миссии.

«Вопрос о содействии миссии, который поднимался в различных средствах массовой информации, но еще не был помещен в концептуальные рамки, будет совместно оцениваться всеми заинтересованными сторонами, если это будет сочтено необходимым для установления региональной стабильности и мира», - пояснил он.

В России прокомментировали идею о размещении европейских миротворцев на Украине

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских сил на Украине. По его словам, дискуссии о такой возможности ведутся «с откровенно враждебной целью» и Россия не потерпит появления контингента НАТО на Украине.