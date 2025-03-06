Турция допустила отправку своих миротворцев на Украину

Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, пишет газета Milliyet со ссылкой на источник в минобороны Турции.

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Возможный вклад Анкары в миссию, которая еще не оформлена концептуально и обсуждается в различных СМИ, будет взаимно обсуждаться со всеми сторонами, если это будет сочтено необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира, поделился подробностями собеседник издания.

По его информации, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические предложения, которые направлены на прекращение украинского конфликта.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на украинскую территорию после окончания конфликта. По информации источников газеты, британский премьер Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с главой киевского режима Владимиром Зеленским и польским премьером Дональдом Туском идею отправки военного контингента на Украину.

В России прокомментировали идею о размещении европейских миротворцев на Украине

Российская Федерация полагает, что поставки продукции военного назначения украинской стороне мешают урегулированию, непосредственно вовлекают государства Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на то, что любые содержащие вооружение для ВСУ грузы станут законной целью для ВС РФ. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе поставками оружия и подготовкой кадров на территории Соединенного Королевства, ФРГ, Италии и других государств.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что накачивание бывшей советской республики оружием Западом не способствует переговорам и принесет отрицательный эффект.