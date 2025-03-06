Эксперт: ЕС не сможет полноценно заместить спутники Starlink

Евросоюз не сможет заменить спутники Starlink для предоставления разведывательных данных Украине. Такое мнение выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в комментарии телеканалу "Россия-24".

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность отключения Украины от Starlink в качестве одной из мер по оказанию давления на Киев для заключения двустороннего соглашения о редкоземельных металлах.

"Я думаю, нет. Никто не располагает такой спутниковой группировкой, как Соединенные Штаты", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли ЕС заместить США в вопросе предоставления разведывательных данных ВСУ.

Ранее представитель Еврокомиссии Томас Ренье, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли Евросоюз заменить Украине Starlink, отметил, что объединение разрабатывает альтернативу, однако она заработает только к 2030 году. Комментируя эту информацию, Прозоров выразил мнение, что в ближайшее время заменить Starlink у ЕС не получится.