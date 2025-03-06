HIMARS на Украине могут потерять эффективность без помощи США
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) теряют эффективность без разведывательных данных США. Об этом написал военный обозреватель Дэвис Экс в статье для журнала Forbes.
По его словам, если Вашингтон не изменит свою антиукраинскую позицию, а украинские войска не получат другие разведданные о дальних целях, HIMARS не смогут стрелять так же далеко или так точно.
Экс также предупредил, что у ВСУ скоро могут закончиться и сами ракеты для установок HIMARS, поскольку большинство из них были поставлены американской стороной.
Накануне издание The Economist сообщало, что США прервали ключевой канал для работы РСЗО HIMARS на Украине.
4 марта США приостановили военную помощь Украине.