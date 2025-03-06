В ВСУ предложили сделать всех украинцев военнообязанными

Все украинцы, независимо от пола, должны быть военнообязанными и проходить военную подготовку с 7-го класса школы. Такое мнение выразил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко.

"Сделаю все возможное и невозможное, чтобы ввести на законодательном уровне, чтобы все украинцы были военнообязанными: и мужчины, и женщины. Военная подготовка должна начинаться со школы, с 7-го класса, и для мальчиков, и для девочек. С достижением совершеннолетия общеобязательно должна происходить полигонная подготовка", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Федоренко считает, что без военно-учетного документа должно быть невозможно получить банковскую карту, купить телефон или машину.

"Каждый должен иметь подготовку с 7-го класса и до 25 лет", - сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Максим Саврасов сообщил, что украинские парламентарии разрабатывают законопроект, по которому на воинский учет будут ставить с раннего подросткового возраста - с 14 лет, а военкоматы смогут работать напрямую с классными руководителями для получения всей необходимой информации о школьниках. По его словам, проект готов уже на 70%, он позволит формировать реальный резерв для ВСУ.

На Украине с сентября вводится система базовой военной подготовки, которая заменит срочную службу. Теоретический курс будут обязаны прослушать все студенты, независимо от пола и состояния здоровья. Практический - обязателен для всех студентов-мужчин, признанных пригодными по состоянию здоровья. Он будет проводиться в учебных центрах ВСУ, после чего студенты получат военно-учетную специальность и принесут присягу. В Минобороны поясняли, что женщины на добровольной основе смогут пройти практический курс, но для этого они должны встать на военный учет. Мужчины от 18 до 25 лет, не обучающиеся в вузах, должны будут проходить базовую военную службу.

Параллельно в стране идет дискуссия о необходимости дальнейшего снижения мобилизационного возраста из-за хронического дефицита личного состава в армии. До апреля 2024 года призыву подлежали мужчины с 27 до 60 лет, сейчас - с 25. 11 февраля этого года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

Многие эксперты выразили мнение, что контракты для привлечения в ВСУ молодых людей, не достигших мобилизационного возраста, - лишь промежуточный этап, после чего в стране объявят обязательную мобилизацию 18-летних.