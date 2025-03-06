В ВСУ признают, что у них нет инициативы на поле боя, пишет Telegraph со ссылкой на военнослужащих украинской армии.

«Печально это говорить, но у нас больше нет инициативы на поле боя", — пожаловался боец вооруженных сил Украины, комментируя прекращение поддержки со стороны США.

Другие солдаты украинской армии рассказали журналистам о том, что приостановка помощи Вашингтоном и связанные с этим трудности сильно подорвали их боевой дух, поскольку к лету боевые действия станут более ожесточенными.

В Киеве утверждают, что обсуждают с США новые поставки оружия

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Соединенные Штаты прекратили делиться с Киевом разведданными полностью, а не избирательно.

Накануне глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку передачи разведывательных данных.

Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Вашингтон приостанавливают всю военную помощь Киеву, пока президент Соединенных Штатов не решит, что украинская сторона демонстрирует приверженность мирным переговорам.