В Киеве утверждают, что обсуждают с США новые поставки оружия

Власти Украины и США обсуждают новые поставки оружия, в том числе ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил в интервью польскому порталу Wirtualna Polska советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Конечно же, больше всего мы заинтересованы в получении ракет к системам Patriot, поскольку это вопрос защиты населения и критической инфраструктуры, однако другие виды оружия также важны для нас. И эти соглашения сейчас лежат на столе и обсуждаются", - рассказал Подоляк. "Большинство действующих программ помощи все равно были близки к завершению. Это президентские программы и программы, утверждаемые Конгрессом США. Поскольку срок действия некоторых из них истекал, нам все равно пришлось бы проходить процедуру с самого начала - переговоры, затем голосование в Конгрессе", - пояснил он.

Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.