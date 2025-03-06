В Минобороны рассказали о дальности проводных дронов

Некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров. Об этом Минобороны России (МО РФ).

«Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити в зависимости от конкретной модели может достигать 20 километров», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что проводные дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника. Начальник службы беспилотников Владимир Солодовников рассказал, что дроны на оптоволокне используют для изоляции района поля боя, а также для нарушения ротации войск и подвоза припасов.

В феврале в зоне проведения специальной военной операции заметили проводной FPV-дрон с термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Такая нагрузка обеспечивает площадь поражения на открытой местности до 50 квадратных метров.