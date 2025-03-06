Отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине «ослепит» разведку и отбросит Вооруженные силы Украины на целый век назад. Об этом пишет испанская газета Mundo.

«‎Если Вашингтон отключит эту связь, Украина останется слепой в плане разведки, а ее подразделения изолированными без связи, а это значит, что США вернут Киев к войне XX века», — говорится в материале.

Starlink, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, остается ключевым инструментом связи для украинских войск.

4 марта сообщалось, что украинские власти разрабатывают запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

После встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа Белый дом приостановил военную помощь Киеву. Американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью украинского коллеги за американскую помощь. Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Зеленского.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.