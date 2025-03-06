Алаудинов дал новый прогноз по завершению СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов допустил, что в 2025 году спецоперация может перейти в новую стадию «с применением всех видов вооружения», если европейцы не попытаются наладить отношения с Россией. Об этом Алаудинов рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Алаудинов прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона в его последнем обращении к нации. В своей речи Макрон назвал Россию «угрозой для Франции и для всей Европы». Также Макрон подчеркнул, что европейцы должны быть готовы к тому, что США «не будут на их стороне».

Макрон призвал усилить оборону Европы и допустил, что Франция может взять ЕС под ядерный зонтик. Кроме того, президент Франции заявил, что урегулирование не может быть достигнуто «путем капитуляции Украины».

Алаудинов заявил о победе России в спецоперации

Алаудинов рассказал, что еще в прошлом году он был уверен, что СВО завершится к концу 2024-го. Но в то же время он допускал, что спецоперация либо завершится, либо перейдет в другую стадию, «более серьезную, с применением всех видов вооружения».

«Сейчас мы с вами находимся в таком периоде времени, что либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся, перестанут блефовать и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», - заявил командир спецназа «Ахмат».

Он добавил, что в рамках украинского кризиса Европа уже «сделала все, что могла». Алаудинов выразил уверенность, что у европейцев нет и не будет такого количества вооружений, которое позволило бы им сражаться с Россией.