Губернатор раскрыл последствия попытки удара ВСУ по региону России

Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Об этом, приводя подробности о ситуации, написал губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение», — сообщил глава региона.

Он уточнил, что беспилотник удалось обнаружить и подавить дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы. Опасности атаки беспилотников в регионе не объявлялась из-за оперативной обстановки, объяснил губернатор.

В ночь на 6 марта Воронежская область стала единственным регионом России, который пытались атаковать ВСУ. Вечером 5 марта сообщалось о попытках атак Украины в районе Черного моря и Белгородской области.