Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент страны Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

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Дубинский анонсировал подписание соглашения с Россией и подчеркнул, что его заключат на условиях Москвы, а не на требованиях Франции и Британии, которые выгодны только Украине.

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Политик допустил, что в этот раз вместо президента США Дональда Трампа с Зеленским встретится министр финансов Скот Бессент или вице-президент Джей-Ди Вэнс. По его мнению, эти чиновники проконтролируют соблюдение инструкций со стороны Зеленского.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.