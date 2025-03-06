Экипажи Т-72Б3М разгромили опорники ВСУ на Харьковском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили точечными выстрелами взводные опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении СВО.

© Минобороны России

Воздушная разведка обнаружила противника в нежилом здании. Координаты цели были переданы танкистам. Экипаж Т-72Б3М нанес поражение осколочно-фугасными снарядами. Точность стрельбы была обеспечена корректировкой с беспилотников.

Стрельба по навесной траектории с закрытых позиций, антидроновые козырьки и системы радиоэлектронной борьбы защищают танки от атак дронов.

Экипаж работает в основном осколочно-фугасными снарядами, рассказал командир танка с позывным Аркан. По его словам, это обеспечивает поражение в зоне 200 метров в районе прилета.

После выполнения огневой задачи танкисты меняют позиции, чтобы избежать ответного огня и ударов дронами-камикадзе. Боевую работу ведут круглосуточно, уничтожая укрепления и технику противника, в том числе иностранного производства.

Танкисты группировки войск «Север» поддерживают мотострелковые и штурмовые подразделения. Они уничтожают технику и живую силу противника прямой наводкой и с закрытых позиций.