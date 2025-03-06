Взрывы прогремели в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

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По информации источника, взрыв произошел на фоне воздушной тревоги, которая звучала в городе и области, передает «Газета.ру».

5 марта стало ивестно, что ВС РФ установили контроль более чем над 60 процентами населенного пункта Журавки в Сумской области. Это ключевой этап операции, направленной на перерезание трассы снабжения украинских войск в Курской области.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук позже подтвердил, что в результате ракетного удара по полигону в Днепропетровской области погибли около 150 украинских военных. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый также подтвердил факт удара по полигону и потерь среди личного состава.

В ночь с 3 на 4 марта система противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировала над территорией страны 18 беспилотных летательных аппаратов.

Украинские БПЛА атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод, о чем рассказали местные жители.