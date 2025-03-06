Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа в Украину в случае принятия нового закона, упрощающего развертывание военных за границей, сообщает газета The Irish Times.

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Согласно информации, данная мера может быть введена для обеспечения безопасности ирландского посольства в Киеве. В частности, речь идет о развертывании армейских рейнджеров — элитного военного подразделения, известного своей высокой квалификацией в составе вооруженных сил Ирландии.

— Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц, — цитирует сообщение из газеты РИА Новости.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Вооруженные силы Украины стараются не распространяться о том, сколько на самом деле иностранных наемников в рядах украинской армии. Он отмечает, что на подконтрольной территории ВСУ в Херсонской области количество иностранных наемников и инструкторов примерно равно числу самих украинских военнослужащих — Сальдо считает, что от них надо срочно избавляться.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина уже сейчас рассматривает варианты замены критически важного оружия, поставляемого США, из-за приостановки американской военной помощи.