В США заявили о передаче Украине данных «оборонительного» назначения

США продолжают передавать Украине данные «оборонительного» назначения, рассказали три анонимных источника в американской администрации телеканалу CBS.

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По данным журналистов, США приостановили отправку данных, которые они называют «летальными», в частности координат для дальнобойных систем залпового огня HIMARS. В то же время они продолжают делиться информацией «оборонительного» характера, указали источники.

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Ранее издание Financial Times (FT) писало, что спецслужбы США перестали давать разведывательные данные Киеву, но передают информацию о ходе конфликта своим союзникам. Вашингтон полностью заморозил контакты по линии разведывательных ведомств.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали получать данные для точечных ударов.