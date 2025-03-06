Названо европейское оружие, способное «сдерживать» Россию

Сдержать «возможное вторжение» России в Европу могут французские крылатые ракеты воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R), написал в колонке для американского журнала The National Interest эксперт Брэндон Вайхерт. По его информации, они построены в большом количестве и развернуты по всему континенту.

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Вайхерт утверждает, что ядерный арсенал Франции составляет примерно 290 боеголовок. Из них около 50 приходится на французские ВВС, в частности, на ASMPA-R, которые развертываются с истребителей Rafale. Воздушно-реактивный двигатель позволяет ракете развивать скорость до 3 Маха на протяженной траектории полета. Дальность способна превышать 373 мили (600 км).

Эта система несет 300-килотонную термоядерную боеголовку, создавая силу примерно в 20 раз более мощную, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Усовершенствованные инерциальные навигационные системы (INS), дополненные GPS-навигацией, обеспечивают высокую точность с погрешностью менее 32 футов (9,75 м).

Это весьма впечатляет, хотя для целей стратегического ядерного удара это совершенно неважно, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию настоящей «угрозой» для его страны и европейского региона. По его словам, она наблюдается на разных уровнях. Речь идет, в том числе, якобы о воздушном пространстве, социальных сетях и киберпространстве.