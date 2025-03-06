США прервали ключевой канал для работы HIMARS на Украине

Власти США приняли решение отключить Украине все системы, которые оповещают о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных установок HIMARS. Об этом рассказал журналист издания The Economist Оливер Кэролл в своем личном блоге в социальных сетях.

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Он уточнил, что Вашингтон целенаправленно оборвал ключевую линию связи для оповещений, а также прекратил передачу данных для нацеливания ракетных систем HIMARS.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не смогут получать информацию для дальних ударов в реальном времени. При этом в Вашингтоне также ограничили Украине доступ к разведывательным данным.

Пентагон сделал заявление о военной помощи Украине

Американские поставки военной помощи Украине официально приостановили во вторник около 4:30 по московскому времени.

Однако в самой администрации американского лидера Дональда Трампа уверены, что временная остановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если в Киеве примут решение пойти на уступки.

Против украинского лидера выступают многие американские политики и значимые личности. Так, миллиардер Илон Маск предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «амнистию» и уход с поста главы страны в обмен на прекращение боевых действий.