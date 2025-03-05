В США объяснили, с чем связана остановка военной помощи Украине

Администрация США пересматривает финансирование помощи Украине, поэтому было принято решение о ее приостановке. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

В США объяснили, с чем связана остановка военной помощи Украине
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«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины... Это пауза для пересмотра», — сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.

5 марта сообщалось, что команда американских чиновников во главе с советником президента Китом Келлогом провела тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленскому объяснили, что ему необходимо вернуть переговоры в «нужное русло», поскольку Трамп «уже не так злится» на украинского президента, однако пока отказывается отправлять на Украину новые пакеты военной помощи.

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В свою очередь Sky News со ссылкой на источник среди украинских чиновников сообщил, что Вашингтон полностью прекратил передавать Киеву разведданные.

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