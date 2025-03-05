Чемпион Украины по спортивному ориентированию Орест Малаванюк ликвидирован российскими военными в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

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Военкор написал, что Русской армией в Волчанске уничтожен чемпион по спортивному ориентированию и лейтенант пограничной службы Малаванюк с позывным Тайпан.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказал мнение, что вооруженные силы Украины (ВСУ), оккупировавшие приграничье в Курской области, ждет большой котел.

Репортер считает, что весенняя распутица может сыграть на руку российским войскам.