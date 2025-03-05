В США рассказали о создании системы противоракетной обороны «Золотой купол»

Вице-командир космических операций в космических силах США, генерал Майкл Гутлайн рассказал о создании системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», уточнив, что она находится в стадии планирования. Его слова приводит РИА Новости.

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К концу месяца военные дадут отчет Белому дому о ходе подготовки.

«Много времени мы проводим, обсуждая архитектуру, как могут выглядеть разные уровни архитектуры от различных угроз, от которых мы хотим защитить США», — отметил офицер.

Он добавил, что разработкой системы ПРО займутся несколько организаций в рамах Пентагона, их список обсуждается, как и дальнейшая их деятельность. В «Золотой купол» также войдут орбитальные возможности предупреждения о ракетной угрозе. Многое из обсуждений не представляется широкой общественности из соображений секретности.

Ранее стало известно, что США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.