На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ россиянина

Врио начальника одного из ТЦК Ивано-Франковской области мобилизовал гражданина России, за что военкома оштрафовал суд.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

По информации издания, Виталия С. признали виновным в превышении полномочий. За административное правонарушение подполковника оштрафовали на 17 тыс. гривен ($411,6).

Отмечается, что военком знал, что гражданин является иностранцем и не подлежит призыву на службу в ВСУ.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский призвал жителей страны не попадаться представителям территориального центра комплектования, пока не кончится конфликт.