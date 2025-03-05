Соединенные Штаты в среду, 5 марта, отключили ряд ключевых систем, которые действовали на Украине. В частности, перестали работать комплексы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных установок HIMARS, рассказал в соцсетях журналист The Economist Оливер Кэролл. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США могут возобновить обмен разведданными с Украиной в ближайшее время.

«Вашингтон отключил ключевую линию связи для оповещений в 14.00 по Киеву. До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — отметил Кэролл.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что американская и украинская переговорные команды встретятся в ближайшее время.

США прямо в небе развернули самолеты с помощью Украине

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц уточнил, что Вашингтон уже обсуждает с Киевом дату, место и команду для мирных переговоров, после которых военные поставки могут возобновиться.