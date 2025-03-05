Запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot без новых поставок Вашингтона могут закончиться уже через несколько недель.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника.

Как указывает телеканал, в настоящее время у киевских властей нет альтернативы, которая могла бы заменить комплексы Patriot. Вместе с тем CNN отмечает, что пока неясно, сколько именно ракет для американских зенитных комплексов осталось у Киева в арсенале.