У ВСУ в ближайшие недели могут закончиться ракеты для комплексов ПВО Patriot в связи с приостановкой военной помощи со стороны США. Об этом пишет обозреватель Ивана Коттасова в статье для CNN.

Приостановка военной помощи, по ее данным, может иметь разрушительные последствия для Украины. Она уточнила, что большая часть американской военной техники, которую используют украинцы на поле боя, может быть получена из других источников, произведена внутри страны или заменена альтернативами.

Вместе с тем, системы ПВО Patriot американского производства — «сливки оборудования, поставляемого США Украине», они играют решающую роль в противовоздушной обороне страны и в настоящее время незаменимы, подчеркнула автор статьи.

«США владеют лицензией на ракетные системы Patriot, производят ракеты для них, это делает их воссоздание очень сложным для многих европейских стран», — заметила военный эксперт Екатерина Степаненко.

Шмыгаль рассказал о важности поставок Patriot для Украины

Ранее сообщалось, что боеприпасы для американских комплексов хранятся на складах за пределами Украины, их ввозят за несколько дней до применения.