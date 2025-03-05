Хегсет: США готовы вступить в войну с Китаем

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, 5 марта, что Соединенные Штаты «готовы» вступить в войну с Китаем из-за тарифных угроз. Об этом пишет The New York Post.

Накануне президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайский импорт с 10% до 20%. Власти Китая отметили, что Пекин «готов к любому типу войны» и пообещали нанести ответный удар.

«Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная, торговая или любая другая война, мы готовы сражаться до конца», — пояснили в МИД КНР.

Журналисты попросили главу Пентагона прокомментировать высказывания официальных лиц Китая.

«Мы готовы. Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне», — подчеркнул Хегсет.

Китай пообещал ответить на пошлины, которые ввели США в отношении китайских товаров

Глава ведомства уточнил, что американцы живут в опасном мире, где есть могущественные, набирающие силу страны с совершенно иной идеологией. В связи с этим, добавил он, США восстанавливают армию.

«Они [власти КНР] стремительно увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии, они хотят вытеснить Соединенные Штаты», — предупредил Хегсет.

США следует быть сильными с тем, чтобы предотвратить войну с Китаем или другими странами, резюмировал министр.