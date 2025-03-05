Одна страна Евросоюза рассмотрит вопрос отправки войск на Украину

Глава бельгийского МИД Максим Прево заявил, что власти его страны рассмотрят отправку своих миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTL.

По словам Прево, этот вопрос будет поднят после того, как на Украине наступит прочный мир, который устроит интересы Евросоюза. Он также добавил, что для отправки миротворцев из Бельгии, необходимо будет подготовить соответствующие международные договоренности.

«На этой базе и на основании четкого международного мандата Бельгия может принять участие в миссии по поддержанию мира», — заявил он.

Ранее о желании отправить своих миротворцев на Украину также заявили власти Австралии.