Французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R), оснащённая прямоточным воздушно-реактивным двигателем, имеет потенциал для сдерживания «возможного вторжения России в Европу», пишет обозреватель The National Interest Брендон Вайхерт.

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«Такая система, как ASMPA-R, созданная в большем количестве и развёрнутая по всей Европе, была бы эффективна для сдерживания любого потенциального российского вторжения», — говорится в статье.

Автор подчёркивает, что ASMPA-R, разработанная французским оборонным подрядчиком MBDA, представляет собой одно из самых мощных ядерных вооружений страны.

Он добавил, что ракета обладает передовыми технологиями и стратегической гибкостью, необходимой в условиях быстро меняющихся угроз, с которыми сталкивается Европа.

Ранее обозреватели сообщали, что российские БПЛА «Ланцет» ликвидировали около 50% западной артиллерии ВСУ.