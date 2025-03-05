Соединенные Штаты обладают возможностями заблокировать использование F-35, принадлежащих европейским странам, если план полета не устроит Пентагон. Об этом заявил бывший глава Управления военной разведки Франции генерал Кристоф Гомар.

Как отмечает испанская газета La Razon, споры по поводу американской техники возникли в Европе на фоне расхождения во мнениях относительно вопросов безопасности между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Европейская комиссия призвала страны-члены ЕС в срочном порядке увеличить расходы на оборону в связи с изменениями позиции Вашингтона по украинскому конфликту. Главная проблема, с которой столкнулись европейцы, - это то, что значительная часть их арсеналов состоит из техники, произведенной в США. В частности, речь идет об истребителе пятого поколения F-35, который должен в ближайшие годы поступить на вооружение армий десяти европейских стран.

"Если бы Соединенные Штаты напали на Гренландию, ни одна европейская страна не смогла бы запустить свои F-35 для ее защиты, поскольку у них есть система блокировки, которую активирует Пентагон, если план полета его не устроит", - заявил Гомар.

Что касается другой техники, то США могут попросту запретить ее использование, такое уже случалось.

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Предупреждение прозвучало на фоне попыток ЕС придумать собственный план урегулирования украинского конфликта и решения США приостановить военную помощь киевскому режиму. Звучат предложения отправить европейских военных на Украину.

Кстати, Гомар высказался и о самом конфликте, отметив устойчивость экономики России, несмотря на все санкции и давление.

Ранее генерал уже обращал внимание, что Украина полностью зависима от Запада и поставляемого им оружия.