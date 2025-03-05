Эксперт оценил последствия запрета передачи Киеву разведданных США

Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отказ Вашингтона делиться с Киевом разведданными. По его словам, такой шаг приведет к резкому сокращению эффективности украинских дальних ударов.

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«Так или иначе, разведданные имеют огромное значение для боевых действий. Благодаря этому противник видит сосредоточение российских сил в том или ином районе, бьет вглубь России и своевременно реагирует на атаки со стороны ВС РФ. Лишившись таких возможностей, ВСУ столкнутся с серьезными последствиями», — сказал Кашин.

Он добавил, что без информирования со стороны США или Британии, противник попросту начнет пропускать российские удары.

5 марта стало известно, что Соединенные Штаты отказались делиться разведданными с Украиной, однако продолжают передавать информацию своим союзникам по НАТО.

Газета Daily Mail также сообщила со ссылкой на источники, что США запретили Британии предоставлять Украине американские разведданные.

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.