Оптоволоконный дрон КВН не дал боевикам ВСУ выпрыгнуть из едущего автомобиля

Российские дроны, управляемые по оптоволокну, продолжают утилизировать различную технику ВСУ, в том числе автомобильный транспорт.

Боевики ВСУ массово используют в ближних с линией боевого соприкосновения тыловых зонах различные джипы и пикапы. На них доставляют имущество, топливо, медикаменты и боеприпасы, а также осуществляют ротацию личного состава.

В Telegram-канале Lostarmour показано, как БПЛА "Князь Вандал Новгородский" ведет погоню за кроссовером Suzuki, на крыше которого, кстати, установлены средства радиоэлектронной борьбы.

Находившиеся внутри вэсэушники заметили приближающий к ним беспилотник и, по всей видимости, рассчитывали выпрыгнуть из машины, если произойдет удар в кормовую часть. Но наш оператор не дал себя перехитрить и направил камикадзе как раз между водителем и пассажиром.