Fighterbomber рассказал о тактике украинских истребителей F-16

Украинские истребители впервые за несколько лет стали проявлять активность и склонность к воздушному бою. Правда, до перестрелок пока не доходит.

"Единичные попытки F-16 ВВС Украины атаковать наши ударные группы в последние несколько дней перешгли в обычное дело. Атакуют на предельных скоростях в переднюю полусферу с высот шесть-восемь километров до дальностей порядка 100 километров. В дальний воздушный бой на удобном для себя участке фронта. Гду-то тут ими начинает заниматься наша истребительная авиация и они сваливают", - пишет специалист по ВВС Fighterbomber.

Подобная тактика не способна помешать работе наших бомбардировщиков - возможно, украинцы изучают тактику ВКС России и нащупывают слабые места.

"Ситуация интересна тем, что пуски ракет с обеих сторон прекрасно видны противнику. Получается мудреная гроссмейстерская игра", - пишет эксперт.

Ранее он пообещал экипажу русского истребителя, первым сбившему F-16, фирменную наклейку и дорогие часы.