В Белоруссии заявили о непростой ситуации у своих границ

Ситуация у западных границ республики непростая, поскольку, помимо национальных контингентов стран Балтии и Польши, там размещаются 17 батальонных тактических групп НАТО и США. Об этом заявил начальник Генштаба ВС — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, передает Белта.

В Белоруссии заявили о непростой ситуации у своих границ
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Он указал, что за последние годы резко усилился процесс милитаризации сопредельных западных стран. В частности, по словам Муравейко, в пять раз выросла интенсивность разведки территории Белоруссии, в том числе с помощью спутников, в два-три раза — число проводимых учений с наступательной и агрессивной тематикой, а также увеличился состав контингентов вблизи Белоруссии.

«Ситуация у наших границ непростая. Сегодня, кроме национальных воинских контингентов стран Балтии и Польши, на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США, причем они имеют достаточно серьезное вооружение и военную технику», — сказал он.

В качестве мер безопасности в Белоруссии проводятся командно-штабные учения с боевой стрельбой с некоторыми сформированными подразделениями, которые были укомплектованы призванными из запаса военнообязанными, отметил Муравейко. Он пояснил, что для данных воинских частей это является завершающим этапом проверки боеготовности.

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