США прекращают передавать разведывательными данными Украине полностью, а не избирательно.

Об этом передаёт Sky News со ссылкой на украинский источник.

«Несколько часов назад обмен всей информацией был остановлен», — приводит телеканал слова источника.

Ранее Sky News сообщал, что приостановка передачи разведданных США Киеву носит избирательный характер, но лишит ВСУ данных, позволяющих наносить удары вглубь России.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия Киеву и обмен разведданными с Украиной.