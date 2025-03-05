Боец с позывным "Покемон" вызвал украинских солдат на поединок

Военкор Александр Яремчук опубликовал обращение помощника гранатометчика ВС РФ с позывным "Покемон" к укранским солдатам. Боец призывает противника воевать с военными, а не с гражданским населением.

"Остановите это, ребята. Хотите воевать - пойдемте: один на один, группа на группу. Но никак иначе. Не трожьте мирное население - они здесь вообще не причем", - говорит русский солдат.

"Покемон" воюет в Курской области. Здешний театр военных действий отличается от Украины тем, что противник гораздо лучше оснащен. Очень много дронов-камикадзе.

"Было тяжело. Украинцы заняли все верхушки, в этом их главное преимущество было. Да и просто по горам ходить в снаряжении тяжело.Сейчас попроще - молодцв ребята, здорово противника разбомбили, растолкали. Так что идем"

Боец признался, что больше всего на свете любит детей. И очень не хочет, чтобы они гибли в ходе спецоперации.