Германия достигла предела возможностей по передаче вооружения Украине

Официальный представитель министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле заявил, что Берлин достиг предела своих возможностей в отправке оружия на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время брифинга кабинета министров. По словам Штемпфле, Германия достигла своего предела в отправке оружия Украине, поэтому Берлину нужно заняться собственной обороноспособностью.

«Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — заявил он.

Впрочем, Штемпфле также добавил, что Германия может заниматься помощью Украине и собственной обороноспособностью параллельно.

Ранее США приостановили всю военную помощь Украине.