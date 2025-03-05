США отказались передавать Украине данные для точечных ударов

США не будут передавать Украине данные для точечных ударов по движущимся целям. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Вашингтон официально заблокировал возможность своих союзников делиться американскими разведданными с Киевом.

Однако, по словам неназванных чиновников, получатели развединформации, имеющие ресурсы внутри страны, вероятно, продолжат передавать соответствующие данные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Но это не будет применяться к срочным и ценным разведданным, таким как те, которые необходимы Украине для нанесения точечных ударов по движущимся российским целям», — говорится в материале.

Ранее США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России. При этом уточняется, что Вашингтон продолжает делиться с ВСУ информацией для ударов по российским войскам в непосредственной зоне боестолкновений.