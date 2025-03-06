Боевики ВСУ усилили защиту американского М113А3 бревнами и "раскладушкой"

Боевики формирований киевского режима недовольны надежностью брони бронетранспортеров М113А3, поэтому решили усилить их стволами срубленных сосен. "Бревенчатая" защита появилась по бортам, которые до этого были доработаны по сравнению с базовыми образцами.

Кроме того, крышу БТР прикрыли "раскладушкой" - сетчатым экраном, убираемым в случае необходимости.

Однако, даже несмотря на такую "модернизацию", российские дроны различных модификаций, в том числе управляемые через оптоволоконные кабели, успешно жгут "сто тринадцатые". Сообщения об уничтожении очередной гусеничной машины этого семейства регулярно появляются в материалах с линии боевого соприкосновения.

М113А3 были приняты на вооружение армии США в конце 80-х годов. На них установили 275-сильный дизельный двигатель General Motors 6V53T с турбонаддувом. Максимальная скорость по шоссе - 64 км/ч, по воде - 5,8 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км. Сзади смонтированы дополнительные топливные баки, получившие бронирование. Масса - до 14400 кг. Вместимость - 13 человек.