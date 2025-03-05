Оператор БПЛА уничтожил украинскую самоходку в Харьковской области
Минобороны России сообщило об уничтожении самоходки ВСУ на территории Харьковской области. Это сделали военнослужащие из состава группировки войск «Север».
САУ удалось обнаружить российским разведчикам при помощи беспилотного летательного аппарата. Позиция с самоходкой врага была замаскирована, но это не спасло противника.
Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет оптоволоконного FPV-дрона. Оператор облетел цель со всех сторон и нанес удар в уязвимую часть. Прямое попадание по цели подтверждается кадрами объективного контроля.
Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон уничтожил колесный танк AMX-10 в Харьковской области. Этот бронеобъект французского производства поставили ВСУ из-за рубежа. Неприятель пытался маскировать его в лесополосе. Но, как и в случае с САУ, безуспешно.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.