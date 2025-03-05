Германия достигла точки в снабжении Киева оружием

Официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле объявил на брифинге, что Берлин практически уже не может отправлять Киеву вооружения из запасов бундсвера.

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"Достигнут естественный предел", - передает РИА "Новости" слова Штемпфле.

По словам представителя немецкого оборонного ведомства, в новых условиях нужно сосредоточиться на укреплении оборонных возможностей Европы. Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы каждая европейская страна была "хорошо обеспечена".

В тоже время он дал понять, что немецкая оборонная промышленность продолжит реализовывать различные проекты на территории Украины.