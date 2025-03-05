Германия достигла точки в снабжении Киева оружием
Официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле объявил на брифинге, что Берлин практически уже не может отправлять Киеву вооружения из запасов бундсвера.
"Достигнут естественный предел", - передает РИА "Новости" слова Штемпфле.
По словам представителя немецкого оборонного ведомства, в новых условиях нужно сосредоточиться на укреплении оборонных возможностей Европы. Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы каждая европейская страна была "хорошо обеспечена".
В тоже время он дал понять, что немецкая оборонная промышленность продолжит реализовывать различные проекты на территории Украины.