В США построили беспилотный корабль

Американская верфь построила беспилотный корабль USX-1 Defiant, который в будущем может стать носителем ракет. Он проходит испытания, сообщает TWZ.

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Отмечается, что ранее неизвестный корабль заметили во время буксировки через пролив Саратога в штате Вашингтон. Неопознанная разработка оказалась полностью безэкипажным кораблем Defiant, который разрабатывали в рамках программы NOMARS Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA).

В DAPRA подтвердили, что строительство Defiant завершили ранее в марте. Корабль водоизмещением 240 тонн и длиной 55 метров проходит испытания в море и в доках. Этой весной USX-1 могут отправить на несколько месяцев в море для демонстрации возможностей.

Характеристики корабля не раскрываются. Известно, что в рамках программы NOMARS хотели получить корабль, способный выполнять задачи в открытом океане на протяжении длительного времени. Аппарат планировали оснастить подвесными двигателями и батареями большой емкости.

На верхней палубе перед главной мачтой расположены открытые пространства для полезной нагрузки. На них можно разместить пусковую систему ADL, способную пускать ракеты из контейнеров, которые используются в стандартной корабельной установке Mk 41. В частности, система может нести ракеты SM-3, SM-6 и Tomahawk.

В октябре 2024 года стало известно, что оборонная компания Saronic создала безэкипажный катер Corsair, призванный удовлетворить потребность Пентагона в серийных одноразовых морских беспилотниках.