Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Украине из собственных арсеналов. Об этом заявил представитель немецкого Минобороны Михаэль Штемпфле, сообщает РИА Новости.

«Достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — признал он.

По его словам, военная помощь Киеву и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.

Ранее лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц счел перепалку украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом искусственной эскалацией.